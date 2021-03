Mai così pochi morti a febbraio Ma l’Italia continua a chiudere (Di sabato 6 marzo 2021) l’Italia torna a chiudere in zona rossa o arancione scuro quasi tutto, anche le palestre all’aperto, le scuole e i ristoranti a mezzo giorno perché viene detto che il contagio aumenta in modo pericoloso. Pure le elezioni amministrative sono state rinviate. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 6 marzo 2021)torna ain zona rossa o arancione scuro quasi tutto, anche le palestre all’aperto, le scuole e i ristoranti a mezzo giorno perché viene detto che il contagio aumenta in modo pericoloso. Pure le elezioni amministrative sono state rinviate. Segui su affaritaliani.it

Advertising

MarioManca : Non m'importa delle polemiche sul body positive e il resto: io Noemi non l'ho mai vista così luminosa, si vede prop… - marcotravaglio : ZINGARELLA Come volevasi dimostrare, da quando è nato il governo Draghi il centrodestra non è mai stato così bene e… - fattoquotidiano : Istat-Iss: “Con il Covid in 10 mesi 108mila morti in più rispetto alla media. In Italia 746mila decessi, mai così t… - Loutoppa : NO RAGA MA IO STO PIANGENDO HA CANCELLATO QUELLA VECCHIA PER METTERE QUESTA NUOVA PERCHÉ HA PALESEMENTE CAPITO CHE… - stanprelemi : brava giulia metti una cartella in evidenza con le vostre stories così non smetterò letteralmente mai di guardarle… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Sanremo, amadeus: "Non farò il festival l'anno prossimo" "Ringrazio la Rai che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, grazie a tutta l'azienda. ... Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza". Il conduttore ha poi rivelato: "Io e Rosario siamo ...

Finale Sanremo 2021: quando inizia e a che ora sapremo il vincitore E nei giorni precedenti non si è mai finito prima dell'1:30. Facile prevedere che l'orario in cui ... direttore di Rai 1, ha aperto alla possibilità di adottare una scaletta più stringente, così da ...

Mercato globale Womenâ ¢ â,¬â “¢ s Salute Riabilitazione Prodotti Prospettive dal 2021 al 2027: principali aziende nel mercato, tendenze e fattori di crescita e dettagli per lo sviluppo del business Lucca Notizie di GabbianoNews.tv "Ringrazio la Rai che mi ha regalato due anni che non dimenticherò, grazie a tutta l'azienda. ... Ma dopo due edizioninon ci sarà la terza". Il conduttore ha poi rivelato: "Io e Rosario siamo ...E nei giorni precedenti non si èfinito prima dell'1:30. Facile prevedere che l'orario in cui ... direttore di Rai 1, ha aperto alla possibilità di adottare una scaletta più stringente,da ...