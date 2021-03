MafiAfrica | così riciclano cosa nostra camorra e ’ndrangheta

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 marzo 2021) Chi sono i boss della criminalità italiana che stanno «ricolonizzando» il continente con le attività alimentate dai proventi del traffico di stupefacenti. Dall'estrazione mineraria al turismo: ecco la mappa dl business illeciti e miliardari. Ma quale Cina, in Africa a comandare sono le mafie italiane. Che qui hanno trovato l'Eldorado del riciclaggio del denaro sporco e la base logistica perfetta per smistare la droga proveniente dai Paesi produttori del Sudamerica con destinazione Europa. Il mercato degli stupefacenti, d'altronde, si conferma l'attività criminale più redditizia al mondo. E la logistica legata al narcotraffico è di gran lunga la preoccupazione principale per questi «imprenditori» nostrani: un affare miliardario, visto che ogni anno in Europa vengono consumati circa 91 tonnellate di cocaina (dato 2019). E anche le stime emerse dai report dell'Osservatorio europeo delle ...