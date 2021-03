“Ma siete stupende!”. Sorpresa Dayane Mello: si fa vedere con la vip tanto amata e i fan già sognano (Di venerdì 5 marzo 2021) Non smette nemmeno per un giorno il particolarissimo crossover tra una famosissima in particolare e il Grande Fratello Vip 5. Ma facciamo un passo indietro. Un paio di giorni fa avevamo lasciato la nostra bellissima Dayane, che qualcuno chiama anche ‘vincitrice morale del GF Vip’, a bordo di un treno. Avvinghiatissima alla sua Sofia, in arte Bubi, e diretta chissà dove. In quella foto lì un mistero però si celava, ossia chi avesse premuto il pulsante per scattarla. Ad ogni modo adesso un mistero ancora più vistoso si fa largo un po’ dappertutto. Cosa ci fa la cantante di Musica e il Resto Scompare a braccetto con la nostra carissima Dayane Mello? Siamo qui per scoprirlo… (Continua dopo le foto) Ricordiamo tutti di quando Elettra Lamborghini a gennaio ha annunciato di aver preso una sbandata per una vippona in particolare, ossia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Non smette nemmeno per un giorno il particolarissimo crossover tra una famosissima in particolare e il Grande Fratello Vip 5. Ma facciamo un passo indietro. Un paio di giorni fa avevamo lasciato la nostra bellissima, che qualcuno chiama anche ‘vincitrice morale del GF Vip’, a bordo di un treno. Avvinghiatissima alla sua Sofia, in arte Bubi, e diretta chissà dove. In quella foto lì un mistero però si celava, ossia chi avesse premuto il pulsante per scattarla. Ad ogni modo adesso un mistero ancora più vistoso si fa largo un po’ dappertutto. Cosa ci fa la cantante di Musica e il Resto Scompare a braccetto con la nostra carissima? Siamo qui per scoprirlo… (Continua dopo le foto) Ricordiamo tutti di quando Elettra Lamborghini a gennaio ha annunciato di aver preso una sbandata per una vippona in particolare, ossia ...

AAllisonnmt : @realmhalenmt oddio siete stupende! e molto hot ?? - io_il3 : @_CuorediVento @DELIA49124753 Siete Stupende Bambolina e Delia - AlessandraRaeli : RT @lalydreamers: Loro che sostengono Filippo in questo momento e a me viene solo da piangere. Siete delle persone stupende #Sanremo2021 #i… - vogliosolote__ : RT @lalydreamers: Loro che sostengono Filippo in questo momento e a me viene solo da piangere. Siete delle persone stupende #Sanremo2021 #i… - perstareconte : RT @lalydreamers: Loro che sostengono Filippo in questo momento e a me viene solo da piangere. Siete delle persone stupende #Sanremo2021 #i… -