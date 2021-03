Ma perché Fiorello diserta la conferenza stampa di Sanremo?

AlicelikeAudrey : Comunque Fiorello c’ha 60 anni. No io lo sottolineo perché io ogni volta che lo guardo non ci credo. Cioè Amadeus… - AnnalisaChirico : L’unico contatto con la vita reale viene da Fiorello che da Sanremo richiama l’attenzione, con tono commosso, sul d… - _the_jackal : Ma perché Fiorello si è improvvisamente tagliato i baffi? #Sanremo2021 - desm_ondthegrey : Fiorello che entra incazzato nero perché Ama lo ignora, volo #Sanremo2021 - tex_mex_bites : @salutale @ValeBMP @valeriolundini Vogliamo parlare di Fiorello? Mandato lì solo perché Sanremo è la città dei fiori. -

Ultime Notizie dalla rete : perché Fiorello

Corriere della Sera

Probabilmente non sarà cosìè uomo di mondo e magari non si presenta soltantonon ama colloquiare con i giornalisti. Forse dovrebbe prendere esempio da Ibra, che pur non ...anche i fiori - sempre presenti nonostante carrelli imbarazzanti prima e steward e hostess ... 'Amadeus estanno facendo un miracolo. È tutto più difficile in questa edizione' Sanremo ...