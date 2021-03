"Ma ha tutto fuori?". Madame fa esplodere Sanremo. Sul palco "vestita" così, e là sopra... Tutti in tilt | Video (Di sabato 6 marzo 2021) La giuria demoscopica del Festival di Sanremo l'ha piazzata al 22esimo posto, ma Madame conquista Twitter con l'esibizione, clamorosa e potentissima, di Voce nel corso della quarta serata all'Ariston. La giovanissima "trapper", appena 19 anni, dimostra personalità e qualità da vendere con un pezzo intenso, che cresce ascolto dopo ascolto. E una scelta decisamente provocatoria: quella di presentarsi con un abito molto ardito, elegante e sbarazzino al tempo stesso. Trasparenze strategiche e due capezzoli disegnati, per prendersi gioco dei tabù e delle (finte) polemiche che come da tradizione accompagnano le cantanti in gara sul palco e i loro look. Nelle serate precedenti molto si era parlato di Annalisa, Gaia Gozzi ed Elodie. E così Madame, idolo della comunità LGBTQ, pensa bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La giuria demoscopica del Festival dil'ha piazzata al 22esimo posto, maconquista Twitter con l'esibizione, clamorosa e potentissima, di Voce nel corso della quarta serata all'Ariston. La giovanissima "trapper", appena 19 anni, dimostra personalità e qualità da vendere con un pezzo intenso, che cresce ascolto dopo ascolto. E una scelta decisamente provocatoria: quella di presentarsi con un abito molto ardito, elegante e sbarazzino al tempo stesso. Trasparenze strategiche e due capezzoli disegnati, per prendersi gioco dei tabù e delle (finte) polemiche che come da tradizione accompagnano le cantanti in gara sule i loro look. Nelle serate precedenti molto si era parlato di Annalisa, Gaia Gozzi ed Elodie. E, idolo della comunità LGBTQ, pensa bene ...

