M5s, Casaleggio lancia il suo manifesto "ControVento": un passo verso la scissione

Davide Casaleggio ha annunciato sulla piattaforma Rousseau che in questi giorni verrà pubblicato un manifesto dal titolo "ControVento". Con la sua mossa Casaleggio ha dichiarato guerra al M5s. La piattaforma Rousseau e i parlamentari del M5s non sono più in sincronia e forse per i pentastellati è in arrivo una divisione. Il fondatore del Movimento Beppe Grillo per placare gli animi e prevenire decisioni affrettate sul proprio sito presenta un manifesto redatto da lui, dal titolo: "La rivoluzione Mite del M5S".

L'Associazione di Davide Casaleggio, che gestisce la piattaforma del M5S, ha annunciato per mercoledì 10 marzo la presentazione del manifesto "ControVento".

