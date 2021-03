Lutto nella politica italiana. Sindaco, deputato e ministro: anche lui vittima del Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Una grave perdita ha colpito il mondo della politica italiana. Se n’è andata una delle figure più rappresentative del nostro Paese. Ad ucciderlo purtroppo il coronavirus, che non gli ha lasciato alcuno scampo. Nonostante abbia tentato con tutte le sue forze di lottare duramente contro la malattia del momento, la sua vita si è spezzata lasciando tutti nella tristezza più assoluta. Impossibile non ricordare le sue immense qualità professionali, che gli hanno permesso di ricoprire molti ruoli. Oltre ad essere stato un politico di spessore, la sua carriera è stata importante anche nell’ambito giornalistico, essendo stato un ottimo giornalista. Poi è stato anche ministro, deputato ed eurodeputato ed è stato scelto in tre diversi governi. Purtroppo il male ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Una grave perdita ha colpito il mondo della. Se n’è andata una delle figure più rappresentative del nostro Paese. Ad ucciderlo purtroppo il coronavirus, che non gli ha lasciato alcuno scampo. Nonostante abbia tentato con tutte le sue forze di lottare duramente contro la malattia del momento, la sua vita si è spezzata lasciando tuttitristezza più assoluta. Impossibile non ricordare le sue immense qualità professionali, che gli hanno permesso di ricoprire molti ruoli. Oltre ad essere stato un politico di spessore, la sua carriera è stata importantenell’ambito giornalistico, essendo stato un ottimo giornalista. Poi è statoed euroed è stato scelto in tre diversi governi. Purtroppo il male ...

mariacortese_pi : RT @fpcgilprovTO: Uniti nel lutto, nel cordoglio,nella speranza per collega ferito gravemente. Ma @c_appendino @MarcoMaroccoM5S @DimitriDeV… - VincenzoLombar1 : @scarlet_sel La 2 scena postcredit ti ha detto che non ha metabolizzato il lutto dato che sente i figli nella propr… - mgpiodevb : @andreapurgatori @nicolettagrima2 a casa una moglie e famiglia in lutto, non intendo una giornalista, solo una che… - bertacchini_b : RT @fpcgilprovTO: Uniti nel lutto, nel cordoglio,nella speranza per collega ferito gravemente. Ma @c_appendino @MarcoMaroccoM5S @DimitriDeV… - Ancheno15 : Ho bisogno di una Giulia Salemi nella vita ???? Ma voi vi ricordate come eravamo in lutto quando è uscita?? @GiuliaSalemi93 #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutti negati in tempi di Covid, da Ama un gruppo di sostegno: 'Non bisogna isolarsi' ...aiuto on - line per elaborare un lutto causato dal Covid - 19 . E' questa la nuova proposta dell'associazione Ama, che lavora sul territorio per portare ai singoli e alle famiglie un supporto nella ...

Famiglia Cristiana: A Scicli è iniziato il dopo Montalbano ...a firma di Antonio Sanfrancesco in cui si racconta come il territorio stia elaborando il lutto per ... il paesaggio, lucidamente colto, nella fiction televisiva, dal regista Alberto Sironi, scomparso ...

Lutto nella categoria, muore farmacista a Bologna. Nuova chiusura causa Covid a Brescia Farmacista33 Recco: Lauretta, Avo e Carabinieri partecipano al lutto (2) I funerali di Giuseppe Lauretta si terranno domani alle 10.30 presso la Parrocchia San Rocco di Recco. Stasera alle 19.00 nella stessa chiesa verrà recitato il Rosario. Nel frattempo hanno aderito al ...

Morto l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli È morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano dal 1976 al 1986. L'ex primo cittadino, 82 anni, si è spento nella mattinata di venerdì 5 marzo. Nei mesi scorsi Tognoli era stato colpito dal coronavirus m ...

...aiuto on - line per elaborare uncausato dal Covid - 19 . E' questa la nuova proposta dell'associazione Ama, che lavora sul territorio per portare ai singoli e alle famiglie un supporto......a firma di Antonio Sanfrancesco in cui si racconta come il territorio stia elaborando ilper ... il paesaggio, lucidamente colto,fiction televisiva, dal regista Alberto Sironi, scomparso ...I funerali di Giuseppe Lauretta si terranno domani alle 10.30 presso la Parrocchia San Rocco di Recco. Stasera alle 19.00 nella stessa chiesa verrà recitato il Rosario. Nel frattempo hanno aderito al ...È morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano dal 1976 al 1986. L'ex primo cittadino, 82 anni, si è spento nella mattinata di venerdì 5 marzo. Nei mesi scorsi Tognoli era stato colpito dal coronavirus m ...