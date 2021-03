Lupin - Parte 2, il teaser delle nuove puntate della serie Netflix (Di venerdì 5 marzo 2021) Lupin - Parte 2 arriverà in estate su Netflix e il primo teaser svela alcune sequenze inedite delle nuove puntate della serie francese. Lupin - Parte 2 arriverà in estate su Netflix e il teaser delle puntate inedite regala le prime sequenze del prossimo capitolo della storia. Nel video si assiste a cosa accade quando il figlio del protagonista viene usato come esca e poi ancora spazio a sparatorie, scontri, travestimenti e molta tensione. La serie Lupin, il progetto originale francese con protagonista Omar Sy, è stata a lungo al primo posto nella Top 10 di Netflix in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)2 arriverà in estate sue il primosvela alcune sequenze ineditefrancese.2 arriverà in estate sue ilinedite regala le prime sequenze del prossimo capitolostoria. Nel video si assiste a cosa accade quando il figlio del protagonista viene usato come esca e poi ancora spazio a sparatorie, scontri, travestimenti e molta tensione. La, il progetto originale francese con protagonista Omar Sy, è stata a lungo al primo posto nella Top 10 diin ...

NetflixIT : Non è più un gioco. LUPIN parte 2, in arrivo quest’estate. - hznll28 : RT @NetflixIT: Non è più un gioco. LUPIN parte 2, in arrivo quest’estate. - nerdylandit : RT @NetflixIT: Non è più un gioco. LUPIN parte 2, in arrivo quest’estate. - federiko87 : RT @NetflixIT: Non è più un gioco. LUPIN parte 2, in arrivo quest’estate. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lupin - Parte 2, il teaser delle nuove puntate della serie Netflix -