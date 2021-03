Lombardia zona arancione rafforzata, scuole chiuse: "Scelta impopolare ma tutela famiglie" (Di venerdì 5 marzo 2021) Lombardia in zona arancione rafforzato. Dopo l'istituzione della fascia rinforzata per alcuni comuni e province, giovedì il governatore Attilio Fontana ha deciso infatti di estendere a tutto il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 marzo 2021)inrafforzato. Dopo l'istituzione della fascia rinforzata per alcuni comuni e province, giovedì il governatore Attilio Fontana ha deciso infatti di estendere a tutto il ...

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - pietroraffa : La #Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla. Motivo? La scarsa qualità dei dati inviati dal gover… - RosPalumbo71 : @fanpage Ma come rischia...stanno massacrando i maroni per fare diventare l'Italia zona rossa e la Lombardia rischi… - infoitinterno : Zona arancione rinforzato a Como e in Lombardia: cosa cambia in 9 punti -