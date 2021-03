Lombardia, la grande paura per Milano e l’allarme dalle terapie intensive: “Con la variante inglese più pazienti tra i 40 e i 60 anni” (Di venerdì 5 marzo 2021) Mettere al riparo Milano. Impedire che la provincia più popolosa della Lombardia, oltre 3 milioni di abitanti, venga travolta dai contagi e i ricoverati tornino a riempire i reparti, portando di nuovo sull’orlo del collasso le più grandi strutture sanitarie della Regione. Per il Pirellone, le misure restrittive entrate in vigore nelle ultime ore – dalla chiusura di tutte le scuole al divieto di andare a trovare parenti e amici – sono l’ultimo argine prima della zona rossa a una situazione epidemiologica che in alcune aree intorno al capoluogo sta già sfuggendo di mano. Come a Como, Monza Brianza e Brescia, con dati che la Regione definisce già da lockdown. O in comuni confinanti con la città, da Vimodrone (535 casi ogni 100mila abitanti) a Cologno Monzese e Cinisello Balsamo, entrambe oltre 250, fino Bollate (293), Sesto San Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Mettere al riparo. Impedire che la provincia più popolosa della, oltre 3 milioni di abitanti, venga travolta dai contagi e i ricoverati tornino a riempire i reparti, portando di nuovo sull’orlo del collasso le più grandi strutture sanitarie della Regione. Per il Pirellone, le misure restrittive entrate in vigore nelle ultime ore – dalla chiusura di tutte le scuole al divieto di andare a trovare parenti e amici – sono l’ultimo argine prima della zona rossa a una situazione epidemiologica che in alcune aree intorno al capoluogo sta già sfuggendo di mano. Come a Como, Monza Brianza e Brescia, con dati che la Regione definisce già da lockdown. O in comuni confinanti con la città, da Vimodrone (535 casi ogni 100mila abitanti) a Cologno Monzese e Cinisello Balsamo, entrambe oltre 250, fino Bollate (293), Sesto San Giov...

