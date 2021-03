Lombardia in zona arancione scuro da oggi: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lombardia vede tornare a crescere il numero dei contagi e passa in arancione scuro ( detta anche fascia arancione rafforzato) con regole e restrizioni più rigide rispetto all’arancione classico. cosa si può fare e cosa invece è vietato dopo le ultime decisioni del Governo? La Lombardia entra in questa zona da oggi, 5 marzo 2021 e ci resta fino al 14 marzo 2021. Questo secondo l’ordinanza di Fontana che ha deciso di dare alla sua regione misure più restrittive. L’arancione scuro segna un passo indietro rispetto alle settimane trascorse per gli abitanti della regione che avevano riassaporato, seppur per breve tempo, le misure meno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Lavede tornare a crescere il numero dei contagi e passa in( detta anche fasciarafforzato) con regole e restrizioni più rigide rispetto all’classico.si puòinvece è vietato dopo le ultime decisioni del Governo? Laentra in questada, 5 marzo 2021 e ci resta fino al 14 marzo 2021. Questo secondo l’ordinanza di Fontana che ha deciso di dare alla sua regione misure più restrittive. L’segna un passo indietro rispetto alle settimane trascorse per gli abitanti della regione che avevano riassaporato, seppur per breve tempo, le misure meno ...

