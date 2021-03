Lombardia in arancione rafforzato E resta l’incubo della zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Fontana: «La progressione dei contagi è preoccupante». Scuole solo in Dad, aperti i nidi. Per venerdì i dati regionali all’esame di Roma. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 marzo 2021) Fontana: «La progressione dei contagi è preoccupante». Scuole solo in Dad, aperti i nidi. Per venerdì i dati regionali all’esame di Roma.

petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - fattoquotidiano : Lombardia arancione scuro, l’inversione a U di Fontana: da ‘decisioni last minute colpo grave’ a tre ordinanze in 8… - RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - MasciTini : @InMonsterland Non è un compito facile cambiare dinamiche che coinvolgono migliaia di persone, gli concederei ancor… - Aisha64417632 : RT @paolomadron: Toh guarda. Per La Lega di governo l'arancione scuro è virtuoso, specie se lo fa la Lombardia che ogni pudore si è portata… -