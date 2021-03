Lombardia e Covid, la Corte dei Conti passa al lentino gli acquisti della regione durante la pandemia: già assegnati 20 fascicoli (Di venerdì 5 marzo 2021) I magistrati contabili lombardi sono al lavoro sull’acquisto di mascherine e vaccini nel pieno dell’emergenza Covid. Non solo: c’è un’indagine di controllo sulla centrale di acquisto regionale Aria. Del resto tutti i magistrati sono impegnati nell’attività che riguarda l’emergenza sanitaria. Sono già assegnate una ventina di denunce, ma altre sono al vaglio di un esame preliminare. A renderlo noto è stato il procuratore generale Luigi Cirillo, intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile lombarda. durante la quale è emerso come nel triennio 2017-19 la Lombardia abbia tagliato drasticamente le risorse autonome dedicate alla sanità che sono passate da 255 a 77,12 milioni di euro. Anche se non è facile fare i Conti perché c’è un disallineamento tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) I magistrati contabili lombardi sono al lavoro sull’acquisto di mascherine e vaccini nel pieno dell’emergenza. Non solo: c’è un’indagine di controllo sulla centrale di acquisto regionale Aria. Del resto tutti i magistrati sono impegnati nell’attività che riguarda l’emergenza sanitaria. Sono già assegnate una ventina di denunce, ma altre sono al vaglio di un esame preliminare. A renderlo noto è stato il procuratore generale Luigi Cirillo, intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziariomagistratura contabile lombarda.la quale è emerso come nel triennio 2017-19 laabbia tagliato drasticamente le risorse autonome dedicate alla sanità che sonote da 255 a 77,12 milioni di euro. Anche se non è facile fare iperché c’è un disallineamento tra i ...

