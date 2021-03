Lo Stato Sociale: «Portiamo i diritti del lavoro sul palco dell’Ariston» (Di sabato 6 marzo 2021) Poco prima del pranzo di venerdì incontriamo, virtualmente, Lodo, Bebo e Carota de Lo Stato Sociale. Si inizia a intravedere un po’ di stanchezza, ma anche gioia, nelle facce dei tre artisti. Sono nella parte alta della classifica del festival, anche grazie alla serata di duetti e cover dove hanno portato Non è per Sempre degli Afterhours. Esibizione impreziosita dalla coraggiosa performance realizzata con Morris Donini, Manuela Fanelli, Toto Barbato e Francesco Pannofino con cui è stata denunciata la situazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) Poco prima del pranzo di venerdì incontriamo, virtualmente, Lodo, Bebo e Carota de Lo. Si inizia a intravedere un po’ di stanchezza, ma anche gioia, nelle facce dei tre artisti. Sono nella parte alta della classifica del festival, anche grazie alla serata di duetti e cover dove hanno portato Non è per Sempre degli Afterhours. Esibizione impreziosita dalla coraggiosa performance realizzata con Morris Donini, Manuela Fanelli, Toto Barbato e Francesco Pannofino con cui è stata denunciata la situazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

