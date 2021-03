Lo Stato Sociale e i lavoratori dello spettacolo nell’esibizione più emozionante della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo Stato Sociale nella notte delle cover canta (Albi e non Lodo) Non è per sempre degli Afterhours insieme a Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo. È una scelta precisa quella della band bolognese, che nel 2018 ci aveva regalato rendendola immortale «la vecchia che balla». Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo Stato Sociale nella notte delle cover canta (Albi e non Lodo) Non è per sempre degli Afterhours insieme a Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo. È una scelta precisa quella della band bolognese, che nel 2018 ci aveva regalato rendendola immortale «la vecchia che balla».

trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - _the_jackal : Un bel momento per ricordare del dramma dei lavoratori dello spettacolo con Lo stato sociale, Pannofino ed Emanuela… - rtl1025 : ?????? Nuovo cambio di scaletta per la seconda serata di #Sanremo2021. Ecco l’ordine di uscita dei 13 big: Orietta Ber… - lllop206 : RT @RaiNews: Il dolore dei teatri chiusi per la pandemia arriva all'Ariston con la performance dello Stato Sociale. Vai allo Speciale -> ht… - EMinzon1967 : RT @_lasilviaaa: È per il motivo di cui hanno appena parlato nella cover de Lo stato sociale che questo Sanremo va oltre gli ascolti. Perch… -