LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta lituana di grande importanza per gli uomini di Messina (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle due squadre. 18:50 Dieci minuti al via alla Zalgirio Arena, normalmente un'arena estremamente infuocata in condizioni differenti da quelle attuali, con affluenze che ricordano da vicino quelle delle arene NBA. 18:45 La situazione di classifica al momento vede Milano che, in caso di vittoria, si riprenderebbe il terzo posto, mentre una sconfitta lancerebbe lo Zalgiris DIRETTAmente nella zona playoff. Una classifica cortissima, dato che tra il Barcellona primo e Fenerbahce e Zenit al 7° posto ballano soltanto tre vittorie. 18:40 All'andata fu 98-92 per l'Olimpia, che rispetto ad allora ha qualche problema di lunghi in più e deve anche fare a meno di Malcolm Delaney, che si è di ...

