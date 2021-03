LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 52-57, Eurolega basket in DIRETTA: duello incerto negli ultimi 5? (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Hines incrocia, si fa arrivare Hayes addosso, liberi. E time out. 52-57 Spara la tripla Grigonis. 49-57 1/2 Shields. -5’29”. Shields punta dritto al ferro, costretto al fallo Rubit: liberi. Messina si arrabbia con Punter che non vede il cronometro e serve Datome, ma i 24 sono già scaduti. LA STOPPATA PAZZESCA DI HINES SU HAYES AL LIMITE DEI 24! Gli prende il tempo perfettamente appena prima della reverse! 49-56 Fallo tecnico contro Grigonis per proteste, il libero lo tira e segna Datome, possesso allo Zalgiris che si trovava in attacco. 49-55 LA BOMBA DI SHIELDS! Roll lo vede, nessuno su di lui, 19 i suoi punti! Si segna pochissimo. Punter da tre sbaglia, rimbalzo di Hines, piede di Jankunas, nuovi 14 per Milano. 7’09” alla fine. Altra contesa nella metà campo offensiva di ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHines incrocia, si fa arrivare Hayes addosso, liberi. E time out. 52-57 Spara la tripla Grigonis. 49-57 1/2 Shields. -5’29”. Shields punta dritto al ferro, costretto al fallo Rubit: liberi. Messina si arrabbia con Punter che non vede il cronometro e serve Datome, ma i 24 sono già scaduti. LA STOPPATA PAZZESCA DI HINES SU HAYES AL LIMITE DEI 24! Gli prende il tempo perfettamente appena prima della reverse! 49-56 Fallo tecnico contro Grigonis per proteste, il libero lo tira e segna Datome, possesso alloche si trovava in attacco. 49-55 LA BOMBA DI SHIELDS! Roll lo vede, nessuno su di lui, 19 i suoi punti! Si segna pochissimo. Punter da tre sbaglia, rimbalzo di Hines, piede di Jankunas, nuovi 14 per. 7’09” alla fine. Altra contesa nella metà campo offensiva di ...

