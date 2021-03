LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 45-50, Eurolega basket in DIRETTA: Shields e Punter tengono avanti gli ospiti dopo tre quarti (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altra contesa nella metà campo offensiva di Milano, sulla stessa fallo di Jankunas e rimessa Milano con 8’11” da giocare. 49-52 Stavolta Jankunas va vicino a canestro e segna. 47-52 Maestoso canestro di Shields, di tecnica e tenendo il perno! 47-50 Lekavicius trova un gran semigancio da parecchio lontano. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Zalgiris: Lauvergne, Grigonis 11; Milano: Shields 14 Non concretizzano l’azione Hines e Brooks, finisce il terzo quarto e Milano deve gestire cinque punti di vantaggio, oltre alla differenza di rendimento con e senza Shields e Punter in campo. 45-50 Realizza l’aggiuntivo Lekavicius. 44-50 Penetra Lekavicius, Tarczewski cala ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltra contesa nella metà campo offensiva di, sulla stessa fallo di Jankunas e rimessacon 8’11” da giocare. 49-52 Stavolta Jankunas va vicino a canestro e segna. 47-52 Maestoso canestro di, di tecnica e tenendo il perno! 47-50 Lekavicius trova un gran semigancio da parecchio lontano. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Lauvergne, Grigonis 11;14 Non concretizzano l’azione Hines e Brooks, finisce il terzo quarto edeve gestire cinque punti di vantaggio, oltre alla differenza di rendimento con e senzain campo. 45-50 Realizza l’aggiuntivo Lekavicius. 44-50 Penetra Lekavicius, Tarczewski cala ...

