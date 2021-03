LIVE Sci di fondo, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Norvegia e Finlandia in fuga, in quattro all’inseguimento (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Primo passaggio nello stadio per i due di testa, km 23.3 con un vantaggio che è di 6?4 su Maltsev e di 10? sul terzetto Burman-Rueesch-Parisse. 14:17 Prova la zampata Artem Maltsev! Attacco del russo, che prende qualche metro sui tre compagni di viaggio. 14:15 59’53?9 per Holund e Hyvarinen, Parisse e Rueesch a 10 secondi con Maltsev e Burman che sono tornati sotto, si è di fatto formato un quartetto. 14:14 Sempre assieme per ora Holund e Hyvarinen, le tre coppie sono ciascuna a debita distanza. 14:12 Questi i terzi frazionisti delle sei staffette leader: Holund, Hyvarinen, Rueesch, Parisse, Burman e Maltsev. 14:11 55’25?7 il tempo dei leader, Svizzera e Francia a 12?8 e 14?6, poi Svezia a 21?5 e Russia a 23?6. 14:11 Altra separazione dietro, con Cologna e Manificat che hanno staccato Yakimushkin e ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Primo passaggio nello stadio per i due di testa, km 23.3 con un vantaggio che è di 6?4 su Maltsev e di 10? sul terzetto Burman-Rueesch-Parisse. 14:17 Prova la zampata Artem Maltsev! Attacco del russo, che prende qualche metro sui tre compagni di viaggio. 14:15 59’53?9 per Holund e Hyvarinen, Parisse e Rueesch a 10 secondi con Maltsev e Burman che sono tornati sotto, si è di fatto formato un quartetto. 14:14 Sempre assieme per ora Holund e Hyvarinen, le tre coppie sono ciascuna a debita distanza. 14:12 Questi i terzi frazionisti delle sei staffette leader: Holund, Hyvarinen, Rueesch, Parisse, Burman e Maltsev. 14:11 55’25?7 il tempo dei leader, Svizzera e Francia a 12?8 e 14?6, poi Svezia a 21?5 e Russia a 23?6. 14:11 Altra separazione dietro, con Cologna e Manificat che hanno staccato Yakimushkin e ...

