LIVE Sci di fondo, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Holund scappa, Norvegia in fuga. Quintetto alle spalle (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 21?3 di ritardo per Parisse e Burman nei confronti di Holund al 28° chilometro, sette secondi il divario di Maltsev con Hyvarinen e Rueesch poco lontani. 14:33 Provano ad andar via Parisse e Burman per la seconda posizione! Maltsev poco più indietro, Hyvarinen e Rueesch in difficoltà. 14:30 1:14’25?7 per Holund al km 26.5, vantaggio ora di 19?3 sul Quintetto guidato da Maltsev. 14:28 Maltsev e Hyvarinen prossimi a essere ripresi da Burman, Rueesch e Parisse mentre vola via Holund, con un’azione furiosa che lo vede guadagnare metro dopo metro. 14:26 1:09’23?3 per Holund al km 24.7, 12?1 su Maltsev e 13?2 su Hyvarinen, terzetto dei quarti a 17?7. 14:24 Vantaggio che aumenta per Holund, sono diventati già ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 21?3 di ritardo per Parisse e Burman nei confronti dial 28° chilometro, sette secondi il divario di Maltsev con Hyvarinen e Rueesch poco lontani. 14:33 Provano ad andar via Parisse e Burman per la seconda posizione! Maltsev poco più indietro, Hyvarinen e Rueesch in difficoltà. 14:30 1:14’25?7 peral km 26.5, vantaggio ora di 19?3 sulguidato da Maltsev. 14:28 Maltsev e Hyvarinen prossimi a essere ripresi da Burman, Rueesch e Parisse mentre vola via, con un’azione furiosa che lo vede guadagnare metro dopo metro. 14:26 1:09’23?3 peral km 24.7, 12?1 su Maltsev e 13?2 su Hyvarinen, terzetto dei quarti a 17?7. 14:24 Vantaggio che aumenta per, sono diventati già ...

