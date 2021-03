LIVE Sci di fondo, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Bolshunov aggancia Klaebo, il duello è realtà (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Klaebo lascia andare davanti Bolshunov, che cerca di aumentare il ritmo. 14:53 Intanto prova a riemergere la Svezia, che con Poromaa si trascina dietro il resto dei compagni di viaggio per una comunque non semplice rincorsa a qualcosa in più rispetto al bronzo. 14:51 Ed ecco l’aggancio! Johannes Klaebo-Alexander Bolshunov, Norvegia-Russia: il duello è qui! 14:50 Klaebo va tranquillo, mentre Bolshunov sta spendendo per andarlo a prendere. Potrebbe essere una chiave in un eventuale finale. 14:49 1:33’27” per Klaebo al passaggio al km 33.3, Bolshunov ha ridotto il proprio ritardo a 15?8. 14:47 Klaebo si avvia a chiudere il primo dei suoi tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:55lascia andare davanti, che cerca di aumentare il ritmo. 14:53 Intanto prova a riemergere la Svezia, che con Poromaa si trascina dietro il resto dei compagni di viaggio per una comunque non semplice rincorsa a qualcosa in più rispetto al bronzo. 14:51 Ed ecco l’aggancio! Johannes-Alexander, Norvegia-Russia: ilè qui! 14:50va tranquillo, mentresta spendendo per andarlo a prendere. Potrebbe essere una chiave in un eventuale finale. 14:49 1:33’27” peral passaggio al km 33.3,ha ridotto il proprio ritardo a 15?8. 14:47si avvia a chiudere il primo dei suoi tre ...

