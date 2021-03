LIVE Sci alpino | Discesa Saalbach 2021 in DIRETTA | partenza rinviata alle 11 30

(Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15: Le condizioni del meteo non sono ottimali. C’è anche un mix di neve e pioggia che non aiuta certamente la visibilità degli atleti. Resta il problema della nebbia nella parte alta. 11.06:SPOSTATA11.30! La nebbia continua a creare problemi. 11.01: Anche Christof Innerhofer è stato protagonista di una buona seconda prova, chiudendospproprio di Paris. 10.56: C’è attesa sicuramente per Dominik Paris. L’altoatesino ha brillato nelle prove cronometrate, realizzando anche il miglior tempo nella seconda. 10.53: A causa della nebbia la giuria ha deciso di abbassare ladelladialladi riserva (quinta porta) 10.50: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della discesa di Saalbach Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alp ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4x10 maschile valida per i Mondiali di sci di fondo 2021 in corso di svolgi ...