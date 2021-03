LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2021 in DIRETTA: Kraft in testa, Johansson e Huber inseguono a distanza. Cadono Ryouyu Kobayashi e Eisenbichler (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Buon Salto con vento frontale per Peter Prevc che chiude a 129.5 metri ma con la compensazione è quinto a 233.5 punti 18.29: Buon Salto per il nipponico K. Sato che arriva a 128 metri ed è terzo con 235.9 punti 18.28: Volo radente del norvegese Forfang che atterra a 123.5 e con la compensazione si inserisce al terzo posto con 235.9 punti 18.26: Finisce male il mondiale a LIVEllo individuale per Eisenbichler che atterra a 134 metri, avrebbe potuto rimontare ma sulla genuflessione allarga gli sci e cade. Nessuna conseguenza. E’ terzo con 231.8 18.24: Non al LIVEllo di chi lo ha preceduto il Salto di Deschwanden che arriva a 126 metri per un punteggio di 228.9 18.23: che Austria!!! Hoerl fa tutto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31: Buoncon vento frontale per Peter Prevc che chiude a 129.5 metri ma con la compensazione è quinto a 233.5 punti 18.29: Buonper il nipponico K. Sato che arriva a 128 metri ed è terzo con 235.9 punti 18.28: Volo radente del norvegese Forfang che atterra a 123.5 e con la compensazione si inserisce al terzo posto con 235.9 punti 18.26: Finisce male il mondiale allo individuale perche atterra a 134 metri, avrebbe potuto rimontare ma sulla genuflessione allarga gli sci e cade. Nessuna conseguenza. E’ terzo con 231.8 18.24: Non alllo di chi lo ha preceduto ildi Deschwanden che arriva a 126 metri per un punteggio di 228.9 18.23: che Austria!!! Hoerl fa tutto ...

