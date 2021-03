LIVE Salto con gli sci | Mondiali 2021 in DIRETTA | gara aperta dal trampolino grande senza Granerud

Frances11915686 : ILCAPOVERDE è live! Oggi maratona di 12 ore! Che vi posso dire? Fate un salto e se vi piace lasciate un bel follow… - IlSedutomulo : Se volete fare un salto virtuale in #Islanda e assistere ad una eruzione vulcanica live ecco la webcam che fa per v… - fromLAXtoLHR : @zorzi_gaia gaia io ho bisogno di sapere se almeno farete una live o una room su CH durante il powerpoint. Ti giuro… - CoglioneBionico : Ora che mi sono growate un pelino provo a rivedere i live sperando nella growata finale (Ai3ll0 lo salto perché,,,d… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci femminile Mondiali in DIRETTA: si assegna il titolo dal trampolino grande - #Salto… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Salto

OA Sport

Gianmarco Tamberi con il nuovo look biondo platino è in pedana per le qualificazioni delin alto. Diretta tv su RaiSport+HD, streaming su RaiPlay . PRIMO ROUND - Niente da fare per il ...Gianmarco Tamberi con il nuovo look biondo platino è in pedana per le qualificazioni delin alto. Diretta tv su RaiSport+HD, streaming su RaiPlay . RISULTATI E START LIST - TV E STREAMING - ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualificazioni - Presentazione gara - Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschil ...Bastano due salti a Gianmarco Tamberi per qualificarsi alla finale del salto in alto degli Europei indoor di Torun. Nessuna fatica per il campione in carica che in qualificazione non deve far meglio d ...