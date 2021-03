LIVE Finlandia-Italia 2-4 calcio a 5 in DIRETTA: poker degli azzurri di Bellarte e terzo successo nelle qualificazioni europee (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto della redazione di OA Sport. E FINISCE QUI!!! L’Italia vince in trasferta contro la Finlandia: 4-2 lo score con i gol di Nicolodi, Vieira, De Matos e Miarelli. Per i padroni di casa segno Junno e Lintula. Prestazione ottima soprattutto nel primo tempo e nel secondo qualche problema, ma l’aspetto psicologico è stato apprezzabile. terzo successo consecutivo in queste qualificazioni europee per i nostri portacolori e appuntamento martedì 9 marzo per il confronto con il Belgio a Prato. 19? Arriva la marcatura della Finlandia, con l’Italia troppo svagata e rete di Lintula. 19? Errore di Vieira in ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto della redazione di OA Sport. E FINISCE QUI!!! L’vince in trasferta contro la: 4-2 lo score con i gol di Nicolodi, Vieira, De Matos e Miarelli. Per i padroni di casa segno Junno e Lintula. Prestazione ottima soprattutto nel primo tempo e nel secondo qualche problema, ma l’aspetto psicologico è stato apprezzabile.consecutivo in questeper i nostri portacolori e appuntamento martedì 9 marzo per il confronto con il Belgio a Prato. 19? Arriva la marcatura della, con l’troppo svagata e rete di Lintula. 19? Errore di Vieira in ...

OA_Sport : #FUTSAL Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del terzo incontro degli azzurri di Bellarte contro la Finlandia: si comin… - Calcioa5Live : Road to #futsalEURO '22, non solo Finlandia-Italia. Programma e LIVE! #futsal - zazoomblog : LIVE Finlandia-Italia calcio a 5 in DIRETTA: azzurri a caccia del tris verso gli Europei - #Finlandia-Italia… -