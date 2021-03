LIVE Finlandia-Italia 0-0 calcio a 5 in DIRETTA: si comincia! Merlim e compagni vogliono i tre punti (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: VIA AL MATCH!! 17.27: Le squadre sono in campo ed è il momento degli inni nazionali. 17.25?: Al via del match! 17.23: “Mi piace sottolineare che io non scelgo i migliori in assoluto, ma che le mie convocazioni tendono a formare la squadra migliore possibile. I giovani portano quell’entusiasmo e quella vitalità che devono essere alla base di tutto”, ha sottolineato Bellarte. 17.20: 10? al calcio d’inizio per una partita importante in chiave qualificazione. 17.17: “La partita contro la Finlandia – sottolinea il commissario tecnico Massimiliano Bellarte, illustrando la prima sfida da affrontare – partirà dalle stesse difficoltà incontrate il mese scorso proprio contro i Finnici, anche se, ovviamente, subentreranno nuovi problemi da affrontare: perché come la natura del ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30: VIA AL MATCH!! 17.27: Le squadre sono in campo ed è il momento degli inni nazionali. 17.25?: Al via del match! 17.23: “Mi piace sottolineare che io non scelgo i migliori in assoluto, ma che le mie convocazioni tendono a formare la squadra migliore possibile. I giovani portano quell’entusiasmo e quella vitalità che devono essere alla base di tutto”, ha sottolineato Bellarte. 17.20: 10? ald’inizio per una partita importante in chiave qualificazione. 17.17: “La partita contro la– sottolinea il commissario tecnico Massimiliano Bellarte, illustrando la prima sfida da affrontare – partirà dalle stesse difficoltà incontrate il mese scorso proprio contro i Finnici, anche se, ovviamente, subentreranno nuovi problemi da affrontare: perché come la natura del ...

