LIVE Biathlon, Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: la Germania trionfa in solitaria, Italia lontana (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Giro di penalità per Windisch che si conferma in un periodo di crisi forse senza precedenti. La Slovenia supera l’Austria per la quarta posizione. 16.29 Attenzione perchè Johannes Boe va in crisi a sua volta!! Che Staffetta incredibile! Giro di penalità e Russia seconda a 1’46” con un super Latypov. 17? da recuperare per il norvegese nell’ultimo giro, sicuramente è podio per la Russia in ogni caso. 16.28 Gioco, partita incontro! Nawrath chiude tutti i bersagli e con sole 5 ricariche complessive riporta sul tetto del mondo la Germania! 16.27 Germania alla prova del Nove. Ottava serie in arrivo. 16.26 JTB sta forzando tanto ora e fa il vuoto su Latypov, mentre Windisch è in grande rimonta su Lemmerer e con lo zero finale può ancora ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Giro di penalità per Windisch che si conferma in un periodo di crisi forse senza precedenti. La Slovenia supera l’Austria per la quarta posizione. 16.29 Attenzione perchè Johannes Boe va in crisi a sua volta!! Cheincredibile! Giro di penalità e Russia seconda a 1’46” con un super Latypov. 17? da recuperare per il norvegese nell’ultimo giro, sicuramente è podio per la Russia in ogni caso. 16.28 Gioco, partita incontro! Nawrath chiude tutti i bersagli e con sole 5 ricariche complessive riporta sul tetto del mondo la! 16.27alla prova del. Ottava serie in arrivo. 16.26 JTB sta forzando tanto ora e fa il vuoto su Latypov, mentre Windisch è in grande rimonta su Lemmerer e con lo zero finale può ancora ...

