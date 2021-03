LIVE Biathlon, Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: la Germania prova a far saltare il banco, Windisch si gioca il podio! (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Windisch è quinto a 2’15” in compagnia della Slovenia, Francia ottava a 2’54”! 16.23 Porte spalancate per Johannes Boe che è secondo a 1’46” seguito da Latypov, si salva Lemmerer mentre Dominik ne manca tre e sprofonda. 16.21 Incredibile cosa è successo a Jacquelin che è 1/13 a terra nelle ultime due gare! 16.20 Una sola ricarica utilizzata dal tedesco che dunque mantiene vivo il sogno del successo per la Germania. Incubo Jacquelin! Mamma mia li sta mancando tutti come nell’ultima mass iridata!!! SETTE ERRORI! 16.19 Johannes Boe guadagna su tutti tranne che… su Nawrath! Windisch è sulle code di Lemmerer. Germania vicina alla settima serie. 16.18 Johannes Boe si è riportato con tranquillità su Lemmerer e lo salta via, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24è quinto a 2’15” in compagnia della Slovenia, Francia ottava a 2’54”! 16.23 Porte spalancate per Johannes Boe che è secondo a 1’46” seguito da Latypov, si salva Lemmerer mentre Dominik ne manca tre e sprofonda. 16.21 Incredibile cosa è successo a Jacquelin che è 1/13 a terra nelle ultime due gare! 16.20 Una sola ricarica utilizzata dal tedesco che dunque mantiene vivo il sogno del successo per la. Incubo Jacquelin! Mamma mia li sta mancando tutti come nell’ultima mass iridata!!! SETTE ERRORI! 16.19 Johannes Boe guadagna su tutti tranne che… su Nawrath!è sulle code di Lemmerer.vicina alla settima serie. 16.18 Johannes Boe si è riportato con tranquillità su Lemmerer e lo salta via, ma ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: Germania e Norvegia davanti Bionaz positivo al lancio -… - darkabook : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: obiettivo podio per l’Italia - #Biathlon #Staffetta #uomini… -