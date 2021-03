LIVE Biathlon, Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: Germania e Norvegia davanti, Bionaz positivo al lancio (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Dale e Doll continuano in tandem davanti a tutti, Fillon Maillet non esagera in questi primi metri e rimane a una 15? di secondi dietro a Moravec. Stesso discorso per Lukas che procede col passo della coppia di testa. 15.40 Italia nona a 54?, Bionaz ha ceduto un po’ negli ultimi metri. 15.39 Azione furiosa di Lesser che ha sverniciato Laegreid e cambia da solo in testa! 4? per la Norvegia, poi 7? per la Repubblica Ceca e Francia a 14?. 15.38 Guigonnat in recupero, la Francia è ancora perfettamente in corsa e sotto i 15? ora. Superlativo anche Krcmar in terza posizione per i padroni casa. 15.37 Bene Bionaz che mantiene il ritardo rispetto alla Norvegia in questo momento, quando manca ancora l’ultima parte del giro per ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Dale e Doll continuano in tandema tutti, Fillon Maillet non esagera in questi primi metri e rimane a una 15? di secondi dietro a Moravec. Stesso discorso per Lukas che procede col passo della coppia di testa. 15.40 Italia nona a 54?,ha ceduto un po’ negli ultimi metri. 15.39 Azione furiosa di Lesser che ha sverniciato Laegreid e cambia da solo in testa! 4? per la, poi 7? per la Repubblica Ceca e Francia a 14?. 15.38 Guigonnat in recupero, la Francia è ancora perfettamente in corsa e sotto i 15? ora. Superlativo anche Krcmar in terza posizione per i padroni casa. 15.37 Beneche mantiene il ritardo rispetto allain questo momento, quando manca ancora l’ultima parte del giro per ...

darkabook : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: l’Italia sogna in grande nella staffetta maschile, Francia in cerca di riscatto #5Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: obiettivo podio per l’Italia - #Biathlon #Staffetta #uomini… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA: obiettivo podio per l’Italia - #Biathlon #Staffetta #uomini… -