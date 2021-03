LIVE Biathlon | Staffetta uomini Nove Mesto in DIRETTA | Germania e Francia in fuga a metà | Italia non lontana dalla zona podio

(Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Serie magistrale di Peiffer che fa il vuoto anche a causa dei due errori di Desthieux.a 30?! 16.03 Peiffer e Desthieux sono già al poligono.a un minuto. 16.02 Più controllato ora il giovane trentino che rimane a 7-8? dal gruppo davanti a lui, ma in recupero rispetto alla testa della gara. Desthieux continua a rosicchiare qualcosa su Peiffer. 16.00 Dethieux sembra aver deciso di andare a caccia di Peiffer sin dai primi metri perché il suo passo è subito sostenuto, da dietro solita partenza lampo di Giacomel che rosicchia qualcosa su Tarjei Boe e si avvicina a Loginov e Varabei. 15.58 10? il divario tra, Ucraina, Austria e Slovenia a 46?, Bielorussia e Russia con la Norvegia a 1 minuto, poi Hofer a 1’06 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Buon pomeriggio e ben ritrovati su OA Sport. La Coppa del Mondo di biathlon riparte per il suo trittico finale e oggi a Nove Mesto si disputerà la staff ...LIVE - Segui la diretta scritta della staffetta maschile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.