LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: un grande Aceti viene eliminato nei 400 metri (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 19.24 Comincia la terza ed ultima semifinale dei 400 metri maschili. 19.22 Cambia la leader nel getto del peso femminile: si issa al comando la portoghese Auriol Dongmo con la misura di 19.21. 19.21 L’olandese Bonevacia si qualifica con il tempo di 46.75, secondo lo sloveno Janezic a mezzo secondo. Un vero peccato per Vladimir Aceti: fosse stato inserito in questa batteria, sarebbe riuscito quasi sicuramente a qualificarsi per la finale. 19.18 Parte la seconda semifinale dei 400 metri maschili. Gara che si preannuncia essere equilibrata. 19.16 Lancio super trovato dalla tedesca Schwanitz nel secondo tentativo del getto del peso: 18.71 che la mette provvisoriamente in ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 19.24 Comincia la terza ed ultima semifinale dei 400maschili. 19.22 Cambia la leader nel getto del peso femminile: si issa al comando la portoghese Auriol Dongmo con la misura di 19.21. 19.21 L’olandese Bonevacia si qualifica con il tempo di 46.75, secondo lo sloveno Janezic a mezzo secondo. Un vero peccato per Vladimir: fosse stato inserito in questa batteria, sarebbe riuscito quasi sicuramente a qualificarsi per la finale. 19.18 Parte la seconda semifinale dei 400maschili. Gara che si preannuncia essere equilibrata. 19.16 Lancio super trovato dalla tedesca Schwanitz nel secondo tentativo del getto del peso: 18.71 che la mette provvisoriamente in ...

infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino si qualifica all'ultimo salto! En plein azzurro negli 800… - lillydessi : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino avanti col brivido, fuori Fabbri! Alle 19.00 le finali -… - infoitsport : LIVE – Atletica, Europei indoor Torun 2021: seconda giornata risultati, c'è IAPICHINO - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino avanti col brivido, fuori Fabbri! Alle 19.00 le finali - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino guizzo da campionessa all’ultimo salto! Bene anche Strati… -