LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino si qualifica all’ultimo salto! En plein azzurro negli 800 metri femminili (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Quando mancano ancora due batterie, Elena Bellò vanta il miglior tempo assoluto (2’03?80) tra le atlete già qualificate per la semifinali degli 800 metri femminili. 13.28 Eliminata clamorosamente in batteria una delle grandi favorite, la norvegese Hedda Hynne, quarta e beffata in volata dalla belga Vanessa Scaunet. Avanzano anche la britanica Ellie Baker e la svizzera Lore Hoffmann. 13.25 Proseguono nel frattempo le batterie degli 800 metri femminili, ma le tre azzurre impegnate hanno già staccato il pass per le semifinali. 13.24 Appuntamento fissato domani sera dalle ore 19.40 per la finale del salto in lungo femminile, in cui il Bel Paese sarà rappresentato da Larissa Iapichino e Laura ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Quando mancano ancora due batterie, Elena Bellò vanta il miglior tempo assoluto (2’03?80) tra le atlete giàte per la semifinali degli 800. 13.28 Eliminata clamorosamente in batteria una delle grandi favorite, la norvegese Hedda Hynne, quarta e beffata in volata dalla belga Vanessa Scaunet. Avanzano anche la britanica Ellie Baker e la svizzera Lore Hoffmann. 13.25 Proseguono nel frattempo le batterie degli 800, ma le tre azzurre impegnate hanno già staccato il pass per le semifinali. 13.24 Appuntamento fissato domani sera dalle ore 19.40 per la finale del salto in lungo femminile, in cui il Bel Paese sarà rappresentato dae Laura ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino guizzo da campionessa all’ultimo salto! Bene anche Strati… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Iapichino a rischio eliminazione nel lungo out Fabbri nel getto del peso -… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Delusione Leonardo Fabbri: fuori in qualificazione! Rebecca Borga avanti nei… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Iapichino parte con un 6.35 in qualificazione. Eliminato Fabbri nel getto de… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 19h00 Atletica: Campionati europei indoor da Torun -