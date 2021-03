LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino, guizzo da campionessa all’ultimo salto! Bene anche Strati e Vandi (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Laura Strati non si migliora, confermando il 6.44 del secondo salto, ma la misura ottenuta nella prima rotazione (6.58) dovrebbe bastare per la qualificazione in finale. 13.11 Bella prova di Irene Baldessari, che vola in semifinale grazie ad una gara molto coraggiosa. Secondo posto di batteria e qualificazione in cassaforte per il prossimo turno! 13.09 Al via la seconda batteria degli 800 metri femminili. Presente anche l’azzurra Irene Baldessari a caccia del pass per le semifinali (riservato alle migliori 3 di ogni batteria). 13.07 La tedesca Malaika Mihambo (personale di 7.07) si salva in extremis con un 6.58 che la colloca virtualmente in quarta posizione alle spalle di Iapichino (6.70), Bekh-Romanchuk (6.66) e Diame (6.62). 13.04 Fino a questo momento ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Lauranon si migliora, confermando il 6.44 del secondo salto, ma la misura ottenuta nella prima rotazione (6.58) dovrebbe bastare per la qualificazione in finale. 13.11 Bella prova di Irene Baldessari, che vola in semifinale grazie ad una gara molto coraggiosa. Secondo posto di batteria e qualificazione in cassaforte per il prossimo turno! 13.09 Al via la seconda batteria degli 800 metri femminili. Presentel’azzurra Irene Baldessari a caccia del pass per le semifinali (riservato alle migliori 3 di ogni batteria). 13.07 La tedesca Malaika Mihambo (personale di 7.07) si salva in extremis con un 6.58 che la colloca virtualmente in quarta posizione alle spalle di(6.70), Bekh-Romanchuk (6.66) e Diame (6.62). 13.04 Fino a questo momento ...

