LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino avanti col brivido, fuori Fabbri! Alle 19.00 le finali (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI Larissa Iapichino ALL’ULTIMO SALTO 13.47 Con l’accesso in semifinale di tutte le azzurre impegnate negli 800 si conclude la sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei indoor 2021 di Atletica leggera. Appuntamento questa sera dAlle ore 19.00 per la sessione serale, in cui verranno assegnate le prime medaglie della manifestazione. 13.43 L’ultima batteria degli 800 femminili si conclude con il passaggio del turno da parte della tedesca Hering (2’04?06) insieme alla polacca Cichocka (2’04?06) e alla finlandese Kuivisto (2’04?20). Eliminazione a sorpresa per l’irlandese Hartigan. 13.41 Va in archivio anche il getto del peso valevole per ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DIALL’ULTIMO SALTO 13.47 Con l’accesso in semifinale di tutte le azzurre impegnate negli 800 si conclude la sessione mattutina della seconda giornata dei Campionatiindoordileggera. Appuntamento questa sera dore 19.00 per la sessione serale, in cui verranno assegnate le prime medaglie della manifestazione. 13.43 L’ultima batteria degli 800 femminili si conclude con il passaggio del turno da parte della tedesca Hering (2’04?06) insieme alla polacca Cichocka (2’04?06) e alla finlandese Kuivisto (2’04?20). Eliminazione a sorpresa per l’irlandese Hartigan. 13.41 Va in archivio anche il getto del peso valevole per ...

