LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: in palio le prime medaglie (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL'ULTIMO SALTO 18.51 Saranno sei gli italiani in gara: Vladimir Aceti nella semifinale dei 400 metri maschili, Elena Vallortigara e Alessia Trost nelle qualificazioni del salto in alto femminile, Rebecca Borga nella semifinale dei 400 metri femminili, Gabriele Aquaro e Simone Barontini nelle batterie degli 800 metri maschili. 18.47 Cinque le finali che si disputeranno questa sera: getto del peso femminile, salto in lungo maschile, getto del peso maschile, 3000 metri femminili e a chiudere i 1500 metri maschili. 18.44 Purtroppo non ci sarà nessun italiano presente nelle finali che andranno in scena in questa sessione serale. C'è grande amarezza in particolar modo per Leonardo Fabbri, eliminato a sorpresa nelle qualificazioni del getto ...

