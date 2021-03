LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Iapichino parte con un 6.35 in qualificazione. Eliminato Fabbri nel getto del peso (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: Primo posto per Archer in 4’09?77, secondo posto per Krause, De Buono è sesta, eliminata. Altra delusione pesante. Poche soddisfazioni per l’Italia al momento 12.25: Dopo due giri in testa, Del Buono si imballa e non si qualificherà 12.21: C’è Federica Del Buono al via della prima batteria dei 1500 piani donne con Demyanyuk (Ukr), Krause (Ger), Mezulianikova (Cze), Archer (Gbr), Perez (Esp), Vanderelst (Bel). prime due e migliori tre tempi in finale 12.20: Stacco in sicurezza per Larissa Iapichino che raggiunge 6.35: potrebbe non bastare per la finale 12.20: Entra in gara Larissa Iapichino 12.12: Tra poco Larissa Iapichino e Laura Strati al via nella qualificazione del lungo con Iusco (Rou), Mironchyk-Ivanova (Blr), Azzopardi (Mlt), ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26: Primo posto per Archer in 4’09?77, secondo posto per Krause, De Buono è sesta, eliminata. Altra delusione pesante. Poche soddisfazioni per l’Italia al momento 12.25: Dopo due giri in testa, Del Buono si imballa e non si qualificherà 12.21: C’è Federica Del Buono al via della prima batteria dei 1500 piani donne con Demyanyuk (Ukr), Krause (Ger), Mezulianikova (Cze), Archer (Gbr), Perez (Esp), Vanderelst (Bel). prime due e migliori tre tempi in finale 12.20: Stacco in sicurezza per Larissache raggiunge 6.35: potrebbe non bastare per la finale 12.20: Entra in gara Larissa12.12: Tra poco Larissae Laura Strati al via nelladel lungo con Iusco (Rou), Mironchyk-Ivanova (Blr), Azzopardi (Mlt), ...

