LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Iapichino a rischio eliminazione nel lungo, out Fabbri nel getto del peso (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Laura Strati non si migliora nel secondo salto (6.44) ma resta comunque saldamente in terza piazza grazie al 6.58 firmato in precedenza. Iapichino adesso è 12ma. 12.51 Larissa Iapichino viene scavalcata da alcune atlete ed è già decima quando mancano gli ultimi otto salti della seconda rotazione. Servirà una prova almeno da 6.50 per poter entrare tra le 8 finaliste. 12.49 Niente da fare come previsto per Gaia Sabbatini, che ha stampato un tempo troppo alto per poter entrare nelle tre ripescate. 12.47 La spagnola Muñoz nel frattempo si aggiudica la terza batteria dei 1500 metri con un ottimo 4’09”, polverizzando il personale e candidandosi ad un ruolo da protagonista verso la finale. A breve il riepilogo delle qualificate. 12.43 Iapichino si migliora di 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Laura Strati non si migliora nel secondo salto (6.44) ma resta comunque saldamente in terza piazza grazie al 6.58 firmato in precedenza.adesso è 12ma. 12.51 Larissaviene scavalcata da alcune atlete ed è già decima quando mancano gli ultimi otto salti della seconda rotazione. Servirà una prova almeno da 6.50 per poter entrare tra le 8 finaliste. 12.49 Niente da fare come previsto per Gaia Sabbatini, che ha stampato un tempo troppo alto per poter entrare nelle tre ripescate. 12.47 La spagnola Muñoz nel frattempo si aggiudica la terza batteria dei 1500 metri con un ottimo 4’09”, polverizzando il personale e candidandosi ad un ruolo da protagonista verso la finale. A breve il riepilogo delle qualificate. 12.43si migliora di 7 ...

