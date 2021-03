LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Alessia Trost in finale, Barontini centra la semifinale negli 800 (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 21.47 La nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Atletica indoor di Torun finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per le emozioni di questa rassegna continentale. 21.46 Con questa finale dei 1500 metri maschili cala il sipario sulla seconda giornate di gare in quel di Torun. Due gli italiani che hanno ottenuto il pass per il turno successivo: Alessia Trost per la finale del salto in alto e Simone Barontini per la semifinale degli 800 metri. 21.44 Lewandowski ha venduto cara la pelle e ha opposto una grande resistenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 21.47 La nostradella seconda giornata deglidiindoor di Torun finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per le emozioni di questa rassegna continentale. 21.46 Con questadei 1500 metri maschili cala il sipario sulla seconda giornate di gare in quel di Torun. Due gli italiani che hanno ottenuto il pass per il turno successivo:per ladel salto in alto e Simoneper la semidegli 800 metri. 21.44 Lewandowski ha venduto cara la pelle e ha opposto una grande resistenza ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: buon inizio per Alessia Trost - #Atletica #Europei #DIRETTA: #inizio - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: un grande Aceti viene eliminato nei 400 metri - #Atletica #Europei #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino si qualifica all'ultimo salto! En plein azzurro negli 800… - lillydessi : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino avanti col brivido, fuori Fabbri! Alle 19.00 le finali -… - infoitsport : LIVE – Atletica, Europei indoor Torun 2021: seconda giornata risultati, c'è IAPICHINO -