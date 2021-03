L’Italia blocca i vaccini AstraZeneca per l’Australia. La replica: “Sono dei disperati” (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Stop delL’Italia all’export del vaccino AstraZeneca verso l’Australia: la pandemia e la corsa all’accaparrarsi il siero anti-Covid riscrivono pure i rapporti internazionali. La decisione senza precedenti del governo italiano arriva in conseguenza dei ritardi della Ue, nell’approvazione e distribuzione dei vaccini (ma non è una violazione delle regole). Il premier Draghi aveva da poco invitato caldamente la presidente della Commissione Ue von der Leyen a imprimere una accelerazione della macchina burocratica di Bruxelles. Così non è stato, e L’Italia è corsa ai ripari. L’Italia blocca l’invio di 250 mila dosi del vaccino di AstraZeneca in Australia Così il governo ha bloccato l’invio di 250 mila dosi del vaccino di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Stop delall’export del vaccinoverso: la pandemia e la corsa all’accaparrarsi il siero anti-Covid riscrivono pure i rapporti internazionali. La decisione senza precedenti del governo italiano arriva in conseguenza dei ritardi della Ue, nell’approvazione e distribuzione dei(ma non è una violazione delle regole). Il premier Draghi aveva da poco invitato caldamente la presidente della Commissione Ue von der Leyen a imprimere una accelerazione della macchina burocratica di Bruxelles. Così non è stato, eè corsa ai ripari.l’invio di 250 mila dosi del vaccino diin Australia Così il governo hato l’invio di 250 mila dosi del vaccino di ...

