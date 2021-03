L'Italia blocca i vaccini Astrazeneca per l'Australia. Il premier australiano: 'Giusto, avete 300 morti al giorno' (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo che ieri l'Italia ha deciso di bloccare l'esportazione di 250mila dosi di vaccino anti Covid di Astrazeneca, il premier Australiano Scott Morrison ha parlato in merito alla decisione del governo, ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo che ieri l'ha deciso dire l'esportazione di 250mila dosi di vaccino anti Covid di, ilno Scott Morrison ha parlato in merito alla decisione del governo, ...

