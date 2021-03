L’intervista di Harry e Meghan sbarca anche in Italia: dove vederla (Di venerdì 5 marzo 2021) Cresce l’attesa per L’intervista di Harry e Meghan che andrà in onda negli Stati Uniti il 7 marzo 2021. La famiglia reale spera ancora che alla fine i due decidano di bloccarla, stando a quelle che sono le indiscrezioni che trapelano dalla stampa inglese ( non è dato sapere se sia vero o meno). Ma non ci sembra proprio che Harry e Meghan abbiano intenzione di farlo. Il motivo di questa richiesta, secondo i ben informati, non risiederebbe tanto nei contenuti delL’intervista fatta con Oprah ma al momento che la famiglia reale sta vivendo. Con Filippo in ospedale, la regina Elisabetta vorrebbe pace e serenità per tutti i suoi cari, già molto preoccupati. E invece tutti immaginano già che dall’8 marzo saranno travolti dall’ondata mediatica che le rivelazioni fatte da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Cresce l’attesa perdiche andrà in onda negli Stati Uniti il 7 marzo 2021. La famiglia reale spera ancora che alla fine i due decidano di bloccarla, stando a quelle che sono le indiscrezioni che trapelano dalla stampa inglese ( non è dato sapere se sia vero o meno). Ma non ci sembra proprio cheabbiano intenzione di farlo. Il motivo di questa richiesta, secondo i ben informati, non risiederebbe tanto nei contenuti delfatta con Oprah ma al momento che la famiglia reale sta vivendo. Con Filippo in ospedale, la regina Elisabetta vorrebbe pace e serenità per tutti i suoi cari, già molto preoccupati. E invece tutti immaginano già che dall’8 marzo saranno travolti dall’ondata mediatica che le rivelazioni fatte da ...

