L' Inter vola e vede lo scudetto

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Juve, torniamo! ?? #Inter Maravilla, Conte vola a +6 ?? #Ibra: 'A Sanremo in m… - Gazzetta_it : Doppio #Sanchez, l’#Inter vola: 2-1 al #Parma e il #Milan scivola a -6 #ParmaInter #SerieA - pisto_gol : Int-Gen 3:0 L’Inter supera l’ostacolo Genoa e vola a +10 sulla Juve: gol lampo di Lukaku dopo 54”, traversa di Bare… - infoitsport : Zoff: 'Juve, devi vincere sennò addio scudetto. L'Inter senza coppe vola' - CalcioPillole : #SerieA: Inter in fuga, Milan e Napoli frenano. Il Cagliari risale. Si è conclusa anche la 25a giornata di Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter vola

Corriere dello Sport.it

E' significativo che Conte abbia ritrovato il cileno in condizioni di grande forma proprio in un momento tanto delicato della stagione: se l'aveva una lacuna, era quella dell'assenza di ...L'in campionato, ma sullo sfondo permangono le questioni relative alla cessione della società. Un'offerta dagli Stati Uniti potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per gli Zhang e Suning:...Da tempo ha rinunciato ad andare allo stadio, prima ancora della pandemia, ma questo non significa distacco dal fascino delle partite che segue sempre in tv con grande attenzione e con quello spirito ...Europa League: decisa la sede per la gara di andata degli ottavi di finale tra Manchester United e Milan. Difficile trasferta per i rossoneri.