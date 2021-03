(Di venerdì 5 marzo 2021) Gli ultimi dati di Agenas: in Umbria, Molise e provincia di Trento il dato di occupazione è superiore al 50%. In forte peggioramento la Lombardia. E salgono anche i ricoverati con ...

PalermoToday : L'impennata delle terapie intensive e le 11 regioni (e province) già sotto pressione - RuiniAlex : @ST09972061 @borghi_claudio @Capobianco2005C @cali81p Sdeng? Io parlavo del primo tweet in cui dice che “L’impennat… - infoitinterno : CORONAVIRUS - Impennata di contagi e decessi, 137 positivi e 10 morti: il bollettino ufficiale del 4 marzo 2021 del… - colmarn : @Cartabellotta @borghi_claudio @BaVi_75 A me risulta che l'impennata della seconda ondata sia stata conseguente all… - NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: L'intervista al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sui seguenti temi: l’impennata dei contagi, il rinvio delle ele… -

Ultime Notizie dalla rete : impennata delle

L'HuffPost

...adottate durante la pandemia hanno finora impedito che il bloccoattività economiche e le successive restrizioni dovute all'emergenza sanitaria si traducessero in un'dei default...Gli ultimi dati di Agenas: in Umbria, Molise e provincia di Trento il dato di occupazione è superiore al 50%. In forte peggioramento la Lombardia. E salgono anche i ricoverati con ...Preoccupanti i dati delle bozze del monitoraggio settimanale dell'ISS. Sono aumentati casi e focolai e l'occupazione delle terapie intensive è sopra la soglia di rischio del 30% ...La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, promette CONGEDI subito La chiusura delle scuole a causa della veloce impennata dei casi di coronavirus, scaturiti soprattutto dalla variante inglese, sta ma ...