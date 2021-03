Liga | Valencia-Villarreal | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Avrà inizio alle 21.00, nello splendido scenario del “Mestalla”,. L’incontro, valevole per il 26o turno divede affrontarsi due grandi del calcio spagnolo che però quest’anno zoppicano. Ilsi trova a combattere contro un agguerritissimo Betis per un posto in Europa League. Il, invece, galleggia a metà classifica, col fiato sul collo delle 3 in zona retrocessione, che dista solo 5 punti. Il momento delPeriodo di difficoltà per unche risulta molto altalenante nei risultati e nei piazzamenti negli ultimi anni. Ma mai male come quest’anno. L’ultima volta che ilha fatto peggio dell’attuale 14 posto è nel lontanissimo 85/86 quando arrivò 16a. Un equilibrio da ritrovare per una ...