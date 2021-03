Liga, Valencia-Villareal: Guedes sigla rimonta e vittoria, serata nera per Emery. La classifica aggiornata (Di sabato 6 marzo 2021) Il Valencia ribalta la gara del Mestalla.La formazione guidata dal tecnico Javi Garcia non fallisce l'importante impegno nell'anticipo della ventiseiesima giornata della Liga. Nel derby tutto Valenciano contro il Villareal, i padroni di casa non riescono ad imporsi nella prima frazione di gioco che termine sul punteggio di 0-1 per un calcio di rigore concesso e concretizzato a Gerard Moreno. Continui capovolgimenti di fronte dall'inizio del secondo tempo, hanno portato la gara su un equilibrio più che totale. A cinque minuti dalla fine, tuttavia, un altro tiro dagli undici metri cambia il parziale e grazie a Soler il Valencia torna in partita. L'episodio chiave si presenta al 91', quando Guedes in contropiede fulmina Asenjo e consegna tre punti d'oro alla sua formazione, beffando Unai ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Ilribalta la gara del Mestalla.La formazione guidata dal tecnico Javi Garcia non fallisce l'importante impegno nell'anticipo della ventiseiesima giornata della. Nel derby tuttono contro il, i padroni di casa non riescono ad imporsi nella prima frazione di gioco che termine sul punteggio di 0-1 per un calcio di rigore concesso e concretizzato a Gerard Moreno. Continui capovolgimenti di fronte dall'inizio del secondo tempo, hanno portato la gara su un equilibrio più che totale. A cinque minuti dalla fine, tuttavia, un altro tiro dagli undici metri cambia il parziale e grazie a Soler iltorna in partita. L'episodio chiave si presenta al 91', quandoin contropiede fulmina Asenjo e consegna tre punti d'oro alla sua formazione, beffando Unai ...

