Libia, il ministro Di Maio e il 'Governo delle mazzette' insediato a Tripoli (Di venerdì 5 marzo 2021) Una confessione personale. Ascoltare Luigi Di Maio parlare di politica estera è uno spettacolo. Tragicomico. Lo ascolti e ti chiedi: ma ci fa o c'è per davvero? Quando poi si applica nella lettura ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Una confessione personale. Ascoltare Luigi Diparlare di politica estera è uno spettacolo. Tragicomico. Lo ascolti e ti chiedi: ma ci fa o c'è per davvero? Quando poi si applica nella lettura ...

ItalyMFA : ???????? Il Ministro @luigidimaio ha incontrato oggi alla #Farnesina il suo omologo francese Ministro @JY_LeDrian In… - ItalyMFA : Incontro del Min. @luigidimaio con l’Inviato Speciale dell'UNSG per la #Libia, @UNJanKubis. ??Leggi qui il comuni… - Olivier_D_Jbo : RT @ItalyMFA: ???????? Il Ministro @luigidimaio ha incontrato oggi alla #Farnesina il suo omologo francese Ministro @JY_LeDrian In agenda ?? ??… - globalistIT : - RobRe62 : RT @ItalyMFA: ???????? Il Ministro @luigidimaio ha incontrato oggi alla #Farnesina il suo omologo francese Ministro @JY_LeDrian In agenda ?? ??… -