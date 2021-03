L’Europa arranca sugli essere umani, negli Usa stanno già vaccinando le scimmie (Di venerdì 5 marzo 2021) Nove grandi scimmie dello zoo di San Diego sono state vaccinate contro il Covid in via sperimentale, primi animali al mondo a venir immunizzati. Lo ha annunciato il giardino zoologico, spiegando che i primati hanno ricevuto il vaccino di Zoetis, una compagnia un tempo legata a Pfizer, che sta sviluppando un prodotto per immunizzare gli animali dal coronavirus. Mentre L’Europa arranca sugli esseri umani, negli Usa siamo già alle specie protette animali, che non sono contagiose ma possono ammalarsi di Covid se contagiate. Il vaccino per le scimmie prodotto da un’azenda Pfizer Usando un approccio simili a Novavax, il cui vaccino non è stato ancora approvato per gli umani, Zoetis ha testato il suo prodotto su cani, gatti e visoni. C’erano 27 dosi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Nove grandidello zoo di San Diego sono state vaccinate contro il Covid in via sperimentale, primi animali al mondo a venir immunizzati. Lo ha annunciato il giardino zoologico, spiegando che i primati hanno ricevuto il vaccino di Zoetis, una compagnia un tempo legata a Pfizer, che sta sviluppando un prodotto per immunizzare gli animali dal coronavirus. MentreesseriUsa siamo già alle specie protette animali, che non sono contagiose ma possono ammalarsi di Covid se contagiate. Il vaccino per leprodotto da un’azenda Pfizer Usando un approccio simili a Novavax, il cui vaccino non è stato ancora approvato per gli, Zoetis ha testato il suo prodotto su cani, gatti e visoni. C’erano 27 dosi ...

SecolodItalia1 : L’Europa arranca sugli essere umani, negli Usa stanno già vaccinando le scimmie - KayzenMya : RT @GBencivinni47: Senza un piano vaccinale efficiente ed efficace, l'economia non può mai decollare. #Israele ed #Inghilterra corrono, l'#… - GBencivinni47 : Senza un piano vaccinale efficiente ed efficace, l'economia non può mai decollare. #Israele ed #Inghilterra corrono… - thesynthetista : @SkyTG24 Toh... l'efficentissima europa (credici) arranca e in gb il perfido boris ha gia' vaccinato 20 milioni di inglesi... - FuzzyDadVilla : RT @LucaZane10: Da europeista convinto da sempre, come rimango, è amaro osservare che alla prima prova l’Europa ne esce molto male in confr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa arranca Il governo supera la prova, ma arranca ancora sulle scelte per la ripresa Corriere della Sera