L'esplosione del Pd affonda il mondo delle favole di Conte (Di venerdì 5 marzo 2021) La politica è composta da parole ed azioni, slogan e fatti. Le dimissioni di Nicola Zingaretti con la certificazione dell'esplosione del Pd sono un fatto che mette la parola fine a quella narrazione fantasiosa di cui per un anno siamo stati vittime. La favola che alcuni provano ancora a ripetere in queste ore ci portava in un mondo fantastico, dove l'ex premier Conte aveva affrontato nel migliore dei modi la pandemia, dove il Commissario Arcuri ci aveva dato in tempi rapidi i mezzi con cui prima proteggerci e poi salvarci dalla pandemia, avevano detto che eravamo i primi in Europa nella campagna vaccinale e che la maggioranza era forte e unita come non mai. Poi è arrivata la crisi di Governo, certo, voluta da Renzi, ma che ha avuto la forza di scoperchiare il Vaso di Pandora dei problemi e delle bugie. Da quel momento ...

