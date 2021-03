L’espansionismo cinese passa dai vaccini (Di venerdì 5 marzo 2021) Pechino porta il siero a chi non ha accesso ad altre immunizzazioni. Una strategia geopolitica del Dragone per affermarsi come potenza globale della salute. E non solo. L'intero pianeta è a caccia di vaccini. Ma mentre l'Europa arranca, l'Italia inciampa e gli Stati Uniti puntano all'immunità del proprio gregge, c'è chi guarda oltre i confini nazionali, pronto a trasformare un problema in opportunità. Iniezione dopo iniezione, Pechino sta penetrando in molti dei Paesi lasciati soli davanti alla pandemia. La chiamano «geopolitica dei vaccini»: usare il siero oggi più prezioso dell'oro per conquistare simpatie, influenze e alla fine possibilità di espansione. Lo fa la Russia, forte del suo Sputnik V ordinato da oltre 50 Paesi e autorizzato da 31, e lo fa l'India che al Serum Institute crea il Covishield e poi lo esporta alle popolazioni limitrofe per ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Pechino porta il siero a chi non ha accesso ad altre immunizzazioni. Una strategia geopolitica del Dragone per affermarsi come potenza globale della salute. E non solo. L'intero pianeta è a caccia di. Ma mentre l'Europa arranca, l'Italia inciampa e gli Stati Uniti puntano all'immunità del proprio gregge, c'è chi guarda oltre i confini nazionali, pronto a trasformare un problema in opportunità. Iniezione dopo iniezione, Pechino sta penetrando in molti dei Paesi lasciati soli davanti alla pandemia. La chiamano «geopolitica dei»: usare il siero oggi più prezioso dell'oro per conquistare simpatie, influenze e alla fine possibilità di espansione. Lo fa la Russia, forte del suo Sputnik V ordinato da oltre 50 Paesi e autorizzato da 31, e lo fa l'India che al Serum Institute crea il Covishield e poi lo esporta alle popolazioni limitrofe per ...

mariolinocalcin : RT @yuyuwilma10: @Comunardo Non tarderà ad arrivare e sarà un impedimento per acquisizioni da parte di aziende cinesi o a loro riconducibil… - yuyuwilma10 : @Comunardo Non tarderà ad arrivare e sarà un impedimento per acquisizioni da parte di aziende cinesi o a loro ricon… - yuyuwilma10 : @AleksLepri La guerra fredda iniziata nel 47 venne a galla molto tempo dopo Siamo nostro malgrado immersi in una… - yuyuwilma10 : @giudiiiiiiiii Ho maturato un idea : ci troviamo in guerra contro l’espansionismo cinese ,una delle risposte è stat… - yuyuwilma10 : @markorusso69 Il covid è la risposta all espansionismo cinese ? Transennare la ns società globalizzare tutto fonde… -

Ultime Notizie dalla rete : L’espansionismo cinese Il mondo nell'era Biden Notizie Geopolitiche