Leonardo Lamacchia è gay: la commovente lettera contro l'omofobia (Di sabato 6 marzo 2021) Leonardo Lamacchia ha fatto coming out nel corso di Amici Specials attraverso una commovente lettera. Amici, Leonardo Lamacchia fa coming out: “Ho imparato ad accettarmi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021)ha fatto coming out nel corso di Amici Specials attraverso una. Amici,fa coming out: “Ho imparato ad accettarmi” su Notizie.it.

LucaValeriani1 : Complimenti di cuore a #leonardolamacchia per il suo coming out. Naturale, spontaneo, bellissimo. Spero che sia di… - SaCe86 : #Amici20, il #comingout di #Leonardo Lamacchia: “L’omofobia è ancora un problema enorme” (video) - _WhiteThiago : RT @maniconio: Leonardo Lamacchia Sanremo 2022 - g_corba : Amici 20, il cantante Leonardo Lamacchia fa coming out: 'Ho il dovere di farlo' - down_inthedumps : RT @eleoteque: se tra le nuove proposte gli mandavamo leonardo lamacchia con orione je faceva il culo. #sanremo2021 -